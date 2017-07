Sprinter Bouwmeester maakt grote sprongen

Roelf Hylke Bouwmeester uit Stadskanaal is een atleet met een basketbalverleden. Daar heeft hij veel profijt van tegenwoordig. 'Mijn basketbaltrainer was een harde, daarom heb ik nu sterke benen.'

De 19 jarige sprinter komt vrijdag in actie bij de 100 meter het NK in Utrecht.Een paar weken geleden was Bouwmeester nog onbekend bij het grote publiek. Hij maakte deel uit van het estafetteteam onder 23 jaar. Na een goede prestatie bij de Gouden Spike in Leiden en blessures van anderen kwam hij in beeld bij de senioren.'De bondscoach vroeg mij na de wedstrijd in Leiden of ik mee wilde naar het EK voor landenteams in Lille. Dat wilde ik natuurlijk wel.' vertelt hij aan de rand van de atletiekbaan in Epe. Hij heeft er net een starttraining op zitten.Bouwmeester zou in eerste instatie reserve zijn. Hij kwam in Lille uiteindelijik als slotloper van de estafette in actie omdat Solomon Bockarie ziek werd. Daar loopt hij met mannen als Churandy Martina en Giovanni Codrington. Zonder angst strijdt hij met atleten uit Italië en Oekraïne om de overwinning.Hji ziet er volwassen uit voor z'n leeftijd. Zijn bovenbenen stralen de kracht uit die je ziet bij sprinters. Of het nou een atleet, schaatser of wielrenner is. Bovendien is zijn geblokte postuur ideaal voor de sport die hij beoefent.'Toen ik tien was, trainde ik al zeven keer in de week want toen was basketbal voor mij heel erg serieus. Daarnaast ging ik ook nog twee keer per week met m'n vader naar de sportschool. De snelheid heb ik volgens mijn vader van m'n opa. Die kon ook hard rennen.'Het persoonlijk record van Bouwmeester staat sinds de wedstrijd in Leiden op 10.50. Daar kan nog wel een flinke hap vanaf. Hij is goed onderweg.'Tot nu toe heb ik elk seizoen nog vijftienhonderdste van mijn persoonlijk record afgehaald. Je hebt natuurlijk altijd ups en downs, maar tot nu toe is het me nog elke keer gelukt'