Opnieuw cel en behandeling voor hardleerse kinderpornoverzamelaar

Een 73-jarige man uit Harkstede moet vijftien maanden de cel in vanwege het verzamelen van kinderporno. Van deze straf zijn twaalf maanden voorwaardelijk.

De man werd al eerder veroordeeld voor het bezitten van kinderporno; ook werd hij hiervoor behandeld. Desondanks ging hij weer de fout in. Op de computer van de man vond de politie ruim zeshonderd plaatjes en twintig films.De zaak kwam aan het licht door een melding van Twitter. Via het sociale medium waren pornografische afbeeldingen van kinderen geplaatst. Via Facebook en LinkedIn kwam vervolgens het profiel van de man uit Harkstede naar boven.Behalve de celstraf, legt de rechter de man ook een nieuwe behandeling op.