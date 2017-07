Cel voor plunderen geldautomaten van wasmachines

(Foto: Flickr / somegeekintn (Creative Commons))

Een 31-jarige zwervende man moet tien maanden de cel in voor meerdere diefstallen. Zo roofde de man geld uit geldautomaten van wasmachines in een studentenflat, nam hij een plateau met ringen mee bij een juwelier en brak hij in bij een woning.

Camerabeelden

Van de diefstallen zijn camerabeelden. Hierop is een persoon te zien die erg op de 31-jarige man lijkt. De advocaat vindt dat er te weinig bewijs is voor een veroordeling, maar de rechtbank is het hier niet mee eens.



Naast de celstraf moet de man ook een bedrag van 1847 euro betalen. De man heeft geldproblemen en een schuld van zes ton.



