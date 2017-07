Veendam heeft weer 'een heel mooie entree'

'Het stond er hier een beetje armoedig bij. Maar nu heeft Veendam weer een heel mooie entree.' Wethouder Henk Jan Schmaal zette donderdagmiddag het kunstwerk met fontein en waterberging aan het Lloydsplein in de Parkstad in werking.

De fontein bestaat uit twee stalen staanders, die een spiraal omarmen. 's Avonds wordt het verlicht. De waterberging is nodig als binnenkort het naastgelegen Lloyd's Terras wordt ontwikkeld. Daar komt een gezondheidscentrum. De grond moet verhard worden en dan kan het grondwater niet weg. 'Dus is een plek nodig die het water opvangt', zegt Schmaal.De fontein spuit water over het kunstwerk, maar dat komt niet uit de berging. 'Schoon water', benadrukt de wethouder. 'Zodat het niet groen uitslaat.'Het kunstwerk maakt onderdeel uit van de renovatie van het plein, waarmee in januari een begin gemaakt werd. De bedoeling is dat het verkeer er langzamer gaat rijden en daarom worden de rijstroken smaller gemaakt. De fietspaden worden juist breder.