Het Pauperparadijs volgend jaar in Carré op de planken

De voorstelling Het Pauperparadijs krijgt een derde editie. Niet in Veenhuizen, maar in Carré in Amsterdam.

Dat meldt RTV Drenthe . De makers dachten hier vorig jaar ook al over na, maar besloten toen toch de voorstelling in Drenthe te houden.'De voorstelling loopt goed, maar we denken toch dat veel mensen de stap om naar Veenhuizen te komen te ver vinden', zegt regisseur Tom de Ket. Ander argument is dat een deel van het verhaal zich in Amsterdam afspeelt.Dat Het Pauperparadijs naar Amsterdam verhuist, heeft volgens de regisseur ook te maken met de moeite die ze moesten doen om een vergunning te krijgen. Het kwam zelfs tot een rechtszaak , na bezwaren van drie omwonenden.Toch is dit volgens de regisseur niet de belangrijkste reden om te verhuizen. 'Toen de directie van Carré de voorstelling in het eerste jaar zag, zeiden ze al: dit willen we hebben. En wij denken dat de voorstelling een nog groter publiek kan bereiken.'Het Pauperparadijs speelt nog tot en met augustus in Veenhuizen. Volgend jaar juli is Carré geboekt.