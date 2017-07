FC Groningen leeft mee met Nouri

(Foto: FC Groningen/Twitter)

FC Groningen leeft mee met Abdelhak Nouri. De club plaatste een groepsfoto op Twitter met de hashtag #StayStrongAppie.

Donderdagochtend werd bekend dat de 20-jarige middenvelder blijvende en ernstige hersenschade heeft.



Hartritmestoornissen

Nouri, die al sinds zijn zevende in de jeugdopleiding van Ajax speelde en in september debuteerde in het eerste elftal, zakte afgelopen zaterdag in elkaar tijdens een duel met Werder Bremen. Hij bleek hartritmestoornissen te hebben. Nu blijkt dus ook dat de schade aan zijn hersenen niet te herstellen is.



Van over de hele wereld loopt Twitter vol met steunbetuigingen.