Treant Zorggroep doet proef met pendeldienst tussen ziekenhuizen

De Treant Zorggroep begint dit najaar met een pendeldienst tussen de drie ziekenhuislocaties in Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen.

Op die manier komt de ziekenhuisgroep patiënten die zijn aangewezen op het openbaar vervoer te hulp.Patiënten van bijvoorbeeld het Refaja moeten soms naar Emmen of Hoogeveen, omdat ze in Stadskanaal niet alle zorg kunnen krijgen. Met de bus is het een lange reis, en de bus gaat ook nog eens niet al te vaak.'We hebben de behoeften van onze patiënten goed onderzocht. Ook hebben we gesproken met OV bureau en gemeenten. Dat gesprek is niet klaar, maar we willen iets doen,' zegt bestuurder Carla van der Wiel.De pendeldienst is tijdelijk. Uiteindelijk moeten gemeenten bijspringen, omdat 'we doodeenvoudig geen openbaar vervoerbedrijf zijn', vindt de ziekenhuisgroep.Het ziekenhuis wil wel zoveel mogelijk doen aan goede bereikbaarheid, door bijvoorbeeld bezoektijden op het openbaar vervoer te laten aansluiten.Treant Zorggroep is de afgelopen maanden in gesprek gegaan met gemeenten, huisartsen, medewerkers, verzekeraars en inwoners over de toekomst van de drie ziekenhuizen.Aanleiding was de onrust die ontstond over het uitkleden van de locatie Refaja. Gemeenten in de regio maakten zich grote zorgen over het verdwijnen van de in hun ogen belangrijke ziekenhuiszorg in Stadskanaal.Treant bevestigt nog maar eens dat het Refaja ziekenhuis open blijft. Ook de spoedhulp en verloskunde verdwijnen niet. Treant wil verder proberen op alle drie de locaties oogheelkundige zorg te bieden. Dat is er nu alleen in Stadskanaal.Ook de zorg voor ouderen moet op alle locaties blijven. Het probleem is dat de ziekenhuizen geen artsen kunnen vinden.Treant wil in gesprek blijven met de omgeving. Eind 2017 maakt de zorggroep de verdere plannen voor de komende jaren bekend.