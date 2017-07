Raad van State buigt zich over gaswinbesluit: 'Hier moeten argumenten gelden'

24 bezwaarmakers, 24 verhalen. Dat kregen de rechters van de Raad van State donderdag te horen in de zitting over het gaswinbesluit van minister Henk Kamp.

Iedereen kwam aan bod: de Groninger Bodem Beweging (GBB), milieuorganisaties, de advocaat van negentien gemeenten en de provincie, verontruste burgers, de NAM en de landsadvocaat namens Henk Kamp.De bezwaarmakers ageren tegen het gaswinbesluit van Kamp. Dat paste hij in april nog aan: de komende vijf jaar mag er maximaal 21,6 miljard kuub gas per jaar uit de Groningse bodem worden gehaald.De rechters hoorden de verhalen en argumenten van de insprekers aan, maar stelden niet veel vragen. Opvallend, vond verslaggever Peter Steinfort die de zaak bijwoonde. 'Normaal kun je aan de hand van die vragen wel aflezen welke kant rechters kiezen, maar dat kon nu niet.'Negentien Groninger gemeenten en de provincie lieten gezamenlijk een advocaat het woord voeren. 'De impact op inwoners is enorm. Vijf jaar lang 21,6 miljard kuub per jaar winnen is te veel en te lang.'De insprekers kregen vijftien minuten per persoon de tijd om hun verhaal te doen. Eén van de aanwezigen was Dick Kleijer van de GBB. 'De argumenten zijn hier ruim naar voren gebracht. Je hebt een tijd van demonstreren en een tijd van rechtszaken. Hier moeten de argumenten gelden.'Wat de rechters daarmee gaan doen, durft hij niet uit te spreken. 'Ik heb geen idee welke kant het opgaat.'Een andere inspreker en bezwaarmaker was de NAM. 'Geloof het of niet, maar wij hebben een gemeenschappelijk belang: de veiligheid van de inwoners van het gebied', vertelde directeur Gerald Schotman.De NAM is tegen de aanpassing van het gaswinbesluit. Kamp verminderde in april de maximaal toegestane gaswinning met tien procent van 24 miljard naar 21,6 miljard kuub per jaar.'Met dit besluit is een in onze ogen zeer onwenselijke situatie gecreëerd. Van NAM, als producent, wordt kennelijk verwacht dat we doorgaan met produceren, maar tegelijkertijd zeggen de minister en de toezichthouder dat ze niet kunnen aangeven of deze productie aan de veiligheidsnorm voldoet.'Schotman wil dat er duidelijkheid komt, nu de spelregels tussentijds zijn aangepast door Kamp.De minister heeft zijn besluiten om de gaswinning te beperken, zorgvuldig voorbereid en deugdelijk gemotiveerd. Hij baseerde die op de meest actuele kennis en inzichten en doet daarmee recht aan de betrokken belangen, betoogde landsadvocaat Hans Besselink.Naar verwachting doet de Raad van State over twee tot zes maanden uitspraak.