SodM: 'Risico winnen aardwarmte in aardbevingsgebied wordt onderschat'

'De risico's van de winning van energie uit aardwarmte worden onderschat. Gebieden waar aardbevingen voorkomen, zoals Groningen, moeten worden ontzien.' Dat zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Het is de eerste keer dat de toezichthouder aardwarmte of geothermie, waarbij energie wordt gewonnen uit warmte onder het aardoppervlak, onder de loep neemt. In Groningen wordt momenteel gewerkt aan een groot geothermieproject in het noordwesten van de stad.Omdat het om relatief nieuwe technieken gaat, is er volgens het SodM nog te weinig aandacht voor risico's op het gebied van veiligheid en milieu. Ook ontbreekt het in de sector nog aan expertise.Aan dit laatste kan het ministerie van Economische Zaken iets doen door strengere eisen te stellen.Harry van der Meijden, inspecteur-generaal van het SodM: 'We moeten bijvoorbeeld kritisch kijken naar geothermie in gebieden met een verhoogde kans op natuurlijke aardbevingen, zoals in oostelijk Brabant en Noord-Limburg. Maar ook in Groningen met aardbevingen als gevolg van gaswinning.'Daarnaast kan het geothermieproject ook zorgen voor onduidelijkheid over aansprakelijkheid voor schade aan bijvoorbeeld gebouwen. Straks zou volgens het SodM niet meer duidelijk zijn of die wordt veroorzaakt door gaswinning of geothermie.De sector zelf moet te rade gaan bij de olie- en gassector en de kennis die daar aanwezig is gebruiken om de veiligheid bij het gebruik van aardwarmte te verbeteren.Lees hier het nieuwsbericht van de SodM.