Hubtaxi Vlagtwedde gaat er komen

De 'hubtaxi' in de gemeente Vlagtwedde gaat er echt komen. Vanaf 2020 rijdt lijn 42, die nu nog ieder uur tussen Ter Apel en Vlagtwedde rijdt, alleen nog in de spits. In de daluren zijn reizigers aangewezen op de hubtaxi. Die moet je bestellen, en hij is stukken duurder dan de bus.

Daarnaast kun je de hubtaxi niet met de OV-chipkaart betalen. En daar is wethouder Giny Luth niet blij mee. 'Nee, dit is zeker niet wat wij wilden. Natuurlijk is het openbaar vervoer een kostbare zaak, en we moeten geen geld over de balk gooien. Maar Westerwolde moet wel bereikbaar blijven. En hoewel ik blij ben dat lijn 42 in de spits gewoon blijft rijden, baart het financiële plaatje van de hubtaxi mij ernstige zorgen.Luth blijft in gesprek met de provincie. 'Die contacten zijn gelukkig prima. De gedeputeerde heeft gelukkig al aangegeven dat er wordt gekeken naar een tegemoetkoming voor mensen die het echt niet kunnen betalen. Dat is op zich prima, maar het is nog beter om het standaard OV-tarief hiervoor te hanteren. Want het commerciële taxitarief hiervoor vragen vind ik echt niet kunnen.'De wethouder heeft opnieuw een zienswijze ingediend, waarin ze pleit voor het normale OV-tarief. 'Hiermee wil ik er vooral voor zorgen dat het OV-bureau en de provincie Westerwolde niet vergeten. Want ik zou ze van harte willen uitnodigen om hier eens een weekje op vakantie te komen, en dan met de bus overal naar toe te gaan. Dan ervaren ze hoe belangrijk het is voor Westerwolde om goed bereikbaar te zijn.'