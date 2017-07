Snorder moet witgewassen geld aan Staat terugbetalen

Een 30-jarige Stadjer moet de Staat ruim 169.000 euro terugbetalen. Hij heeft dit geld illegaal verdiend met witwaspraktijken.

De man werd in oktober veroordeeld tot twintig maanden cel, omdat hij zich naast drugsbezit schuldig had gemaakt aan witwassen van auto's en geldbedragen.De man maakte ritjes als snorder (illegale taxichauffeur, red.) en werd gepakt met dertig bolletjes cocaïne en heroïne op zak. Toch was er te weinig bewijs om de man te veroordelen voor drugshandel.De Stadjer kocht daarnaast auto's en zette die op naam van zijn schoonmoeder. Het geld dat hij verdiende met de verkoop van wagens parkeerde hij op haar rekening.Witwassen achtten de rechters in oktober al bewezen. Nu is besloten dat hij het illegaal verdiende geld moet teruggeven.