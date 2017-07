Twee Groningers afgevaardigd naar Olympische Spelen voor jeugd

Hardloopster Suzanne Libbers uit Adorp en judoka Kylian Bulthuis uit Oude Pekela zijn opgenomen in het Nederlands team dat meedoet aan het Europees Jeugd Olympisch Festival.

Libbers loopt de 400 meter en de 4 keer 100 meter estafette, judoka Bulthuis komt uit in de gewichtsklasse tot 90 kilogram.Het toernooi is van 23 tot 30 juli in het Hongaarse Györ. Nederland doet mee aan zeven onderdelen.Het Europees Jeugd Olympisch Festival is een sportevenement voor Europese sporters tot negentien jaar. De wedstrijden zijn om de twee jaar en de deelnemers maken er kennis met alle tradities van de Olympische Spelen.Vorig jaar deed zwemster Marieke Tienstra uit Winsum mee. Bekijk hier een reportage over haar.