Noord Vandaag: Groningse filmmaker staat 'met een goed been in Hollywood'

Filmmaker Ismaël Lotz uit de stad Groningen rijgt met zijn nieuwe film de prijzen aaneen. Vijftien awards sleepte hij met 'Who is Alice' tot nu toe binnen.

Natuurlijk is het de droom van elke filmmaker om ooit in Hollywood aan de slag te gaan. Zo ook van Lotz, vertelt hij in Noord Vandaag.'Ik ben twee jaar geleden al eens een periode in Hollywood geweest. Om cursussen te volgen, connecties op te bouwen', blikt hij terug.En dat lijkt zijn vruchten af te werpen: 'Een regisseur uit Hollywood had de trailer gezien en nam via social media contact op. Ze zochten nog iemand voor hun crew. Dus wie weet....'