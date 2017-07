Sensatie in vogelland: steppekiekendief broedt in Groningen

Voor het eerst heeft de zeer zeldzame steppekiekendief in Nederland gebroed. Dat gebeurde in een perceel wintergerst in Noordoost-Groningen.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Vrijwilliger

Het is voor zover bekend het eerste broedgeval ooit in West-Europa, en ook het eerste op een boerenakker. Het broedende paartje werd ontdekt door een vrijwilliger van de Werkgroep Grauwe Kiekendief.



Uniek

'Mijn hart jubelde', zegt Ben Koks van deze werkgroep over het moment dat hij het paartje steppekiekendieven zag en zich realiseerde wat er aan de hand was. Grauwe,- bruine,- en blauwe kiekendieven had hij al vaker gespot in Groningen, maar de steppekiekdief is toch van een andere orde.



Raadsel

Waarom dit paartje uitgerekend in een intensief akkerbouwgebied zijn gaan broeden, duizenden kilometers van andere broedgebieden, blijft voorlopig een raadsel.



Vier jongen

Er zijn in Nederland wel vaker steppekiekendieven gesignaleerd, maar die waren op doorreis of aan het overwinteren. Maar dit paartje broedde dus, op een nest met vijf eieren om precies te zijn. Dat leverde vier vrouwelijke jongen op. Een unicum.



Geheim

Het nest werd twee maanden geleden gevonden, maar het unieke broedgeval werd geheim gehouden zodat de steppekiekendieven in alle rust voor hun nakomelingen konden zorgen. De werkgroep Grauwe Kiekendief heeft het nest met een groot rond hek beschermd tegen jagers als de steenmarter en de vos.



De wintergerst is inmiddels geoogst en de jongen zijn geringd en uitgevlogen.