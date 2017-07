Meisje gewond na val van pony

(Foto: De Vries Media)

In Lucaswolde is een meisje gewond geraakt nadat ze van een pony viel.

Een ambulance en een traumahelikopter verleenden medische hulp aan het meisje. Later is ze per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.



Het is niet bekend wat voor verwondingen het meisje heeft overgehouden aan de valpartij.