Vakbonden maken zich nog geen zorgen om Italiaanse overname Qbuzz

De vakbonden maken zich nog geen ernstige zorgen om de verkoop van Qbuzz aan Busitalia, een Italiaans busbedrijf. Toen Qbuzz twee jaar geleden mogelijk aan Fransen zou worden verkocht, waren die zorgen er wel.

Maar de verkoop aan Busitalia zal geen gevolgen hebben voor de reizigers en het personeel, verzekert Qbuzz, dat onder meer in Groningen en Drenthe rijdt.Vakbond FNV gaat daar ook vanuit: 'Qbuzz blijft in de huidige vorm bestaan, misschien dat de naam zelfs hetzelfde blijft', zegt Pieter Beuzenberg van FNV.'Voor het personeel zal het dus ook niet veel gevolgen hebben, we maken ons daarom op voorhand nog geen zorgen. Maar, dat is natuurlijk altijd even afwachten.'Zijn collega Sanne van der Meulen van CNV denkt er net zo over: 'We hebben er met Qbuzz over gesproken, maar we zien nu nog geen aanleiding om ons ernstige zorgen te maken. Uiteraard houden we het wél flink in de gaten.''Je ziet de trendt dat de Nederlandse OV-markt wordt gedomineerd door buitenlandse bedrijven. Dat vinden we vreemd. De werknemers van Qbuzz mogen natuurlijk niet de prijs betalen voor de verkoop aan Busitalia.'