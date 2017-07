Politie vindt wapen onder kinderbedje; cel geëist

(Foto: RTV Noord)

Voor bedreiging, het bezitten van wapens en het dealen van drugs eiste het openbaar ministerie twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk tegen een 22-jarige man uit de stad Groningen.

De officier hield bij de eis rekening met de jonge leeftijd van de verdachte en het feit dat dit zijn eerste grote straf is.



Wapens onder kinderbedje

De man wordt onder meer verdacht van het bezitten van meerdere wapens. Zo werd er bij een huiszoeking een wapen gevonden onder een kinderbedje en in een schuurtje.



Bedreigingen

Daarnaast zou de man twee mensen hebben bedreigd. De eerste keer was ruim een jaar geleden. Op straat zei de man tegen het slachtoffer: 'Ik schiet je dood.' Daarbij hield hij een pistool in zijn hand. Het slachtoffer heeft geen aangifte gedaan.



In januari van dit jaar bedreigde de man de zus van zijn vriendin. Toen zij in de auto stapte volgde hij haar en pakte haar bij de keel. De vrouw had vijfhonderd euro voor de man achtergehouden. Dit had ze verdiend met het dealen van drugs. Hij wilde dit geld terug.



De vrouw wist te ontsnappen, maar buiten de auto greep de man haar en stompte en sloeg de vrouw. Met haar telefoon en autosleutels ging de verdachte er uiteindelijk vandoor.



Bezit en handel in drugs

De man wordt ook nog verdacht van het bezitten en handelen in heroïne en cocaïne. De verdachte was niet bij de zitting aanwezig, maar gaf bij de politie toe dat hij twee jaar geleden was begonnen met het dealen van drugs.



De rechter doet over veertien dagen uitspraak.