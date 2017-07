Privéwerken leermeester van Helmantel te zien in Martinikerk

Hij leerde Henk Helmantel schilderen en ook veel andere noorderlijke kunstenaars zijn schatplichtig aan schilder, schrijver en docent Diederik Kraaijpoel. In de Martinikerk in de stad is tot eind augustus een tentoonstelling te zien met schilderijen van de in 2012 overleden kunstenaar.

In het koor van de kerk hangen schilderijen die voor het grootste deel afkomstig zijn uit prive-collecties en dus zelden aan het publiek zijn getoond. Kraaijpoel maakte vooral landschappen.'Hij is eigenlijk een romanticus', zegt Henk Helmantel over hem. 'Het zijn niet van die vriendelijke landschappen die je vaak ziet bij anderen. Hij zoekt het in het contrast van licht en donker en de weerbarstigheid van het landschap en de lucht erboven.'Zijn weduwe, Jolanda Kraaijpoel, was nauw betrokken bij de inrichting van de tentoonstelling. Haar relatie met de kunstenaar begon met de aankoop van een doek dat nu ook in de Martinikerk hangt.'Dat schilderij', zegt ze terwijl ze naar een doek met de titel 'Sola' wijst. 'Dat heb ik gekocht voor we een relatie kregen. Zo begon het. Ik was toen net in Noorwegen geweest en dat landschap is een herkenbaar Noors landschap.'Behalve landschappen schilderde Kraaijpoel ook enorme insecten, planten en een badderend varkentje.De tentoonstelling 'Schilderijen van Diederik Kraaijpoel' is vanaf zaterdag voor het publiek toegankelijk en duurt tot en met zondag 27 augustus.