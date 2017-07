UMCG wil 200 banen creëren voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Het UMCG wil de komende tien jaar ruim tweehonderd banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In maart hield het ziekenhuis een bijeenkomst voor leidinggevenden in het UMCG. Hier konden zij kennis maken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en inspiratie op doen van collega's die hier ervaring mee hebben. Het UMCG publiceerde donderdag een filmpje over de bijeenkomst.Universitaire ziekenhuizen in Nederland hebben afgesproken dat ze meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zijn mensen die langere tijd niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.Bekijk hieronder het filmpje.