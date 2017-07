Expeditie Grunnen: De laatste wens van Tamara

(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Je bent 24 jaar en hebt uitgezaaide borstkanker. Je weet dat je niet lang meer te leven hebt, maar wanneer je dood gaat is niet in te schatten. Dit is het leven van Tamara (24) uit Marum. Ze heeft een droomwens waar ontzettend veel geld voor nodig is. Wat dat is, vertelt ze vanavond in Expeditie Grunnen.

Geschreven door Suzanne Stoppels

Verslaggever online/social media

Ook in Expeditie Grunnen:

- Een bijzonder muziekstuk in Grootegast

- Lief, klein veulentje in Zevenhuizen

- Vissen met opa in het Westerkwartier

- Lekker op de 'trekker' in Nuis

- en nog veel meer..





De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!



Hoe dan?

