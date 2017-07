'Mollema is best verdienende Nederlandse wielrenner'

(Foto: Twitter Bauke Mollema)

Bauke Mollema is de best verdienende Nederlandse wielrenner. De renner van Trek - Segafredo verdient 1,5 miljoen euro per jaar. Dat zegt sportmarketeer Guido Klomp van Triple Double tegen RTL Nieuws.

Geschreven door Niiwino Geertsema

Redacteur





Topper is Chris Froome

RTL heeft onderzoek gedaan naar wat de renners in de Tour de France verdienen. Absolute topper is Chris Froome (Team Sky) met 4 miljoen. Mark Cavendish (3,5 miljoen), Peter Sagan (3,3 miljoen) en Marcel Kittel (2,5 miljoen) zijn de andere grootverdieners.



Tom Dumoulin

Hoe lang Mollema nog de best verdienende Nederlander blijft, is afwachten. Tom Dumoulin zit op 7,5 ton, maar won de Giro d'Italia en kan volgens Klomp een flinke salarisverhoging verwachten.



Lees ook:

- Mollema: 'Het is niet gelukt, maar ik blijf het proberen'

- Mollema kritisch op organisatie Tour

- Mollema ziet nog zeker vijf, zes kansen voor succes

- Lees hier al onze berichten over Bauke Mollema Nikki Terpstra van het Belgische Quickstep zit daar met 1,2 miljoen vlak achter. Wout Poels van Team Sky verdient een miljoen per jaar.RTL heeft onderzoek gedaan naar wat de renners in de Tour de France verdienen. Absolute topper is Chris Froome (Team Sky) met 4 miljoen. Mark Cavendish (3,5 miljoen), Peter Sagan (3,3 miljoen) en Marcel Kittel (2,5 miljoen) zijn de andere grootverdieners.Hoe lang Mollema nog de best verdienende Nederlander blijft, is afwachten. Tom Dumoulin zit op 7,5 ton, maar won de Giro d'Italia en kan volgens Klomp een flinke salarisverhoging verwachten.