WarmteStad over waarschuwing SodM: 'Wij gaan gewoon door met geothermieproject'

Ondanks dat het volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onverstandig is, gaat WarmteStad in de stad Groningen door met het aardwarmteproject.

Volgens een rapport van het SodM worden de risico's van de winning van aardwarmte in bevingsgebieden onderschat. 'Het kan mogelijk extra bevingen veroorzaken', zegt Harry van der Meijden, inspecteur-generaal van het SodM.Directeur Dick Takkebos van WarmteStad is verrast door de uitspraken van Van der Meijden. WarmteStad is in vergevorderde voorbereidingen om onder het noorden van de stad naar aardwarmte te boren: 'Maar het SodM is bij elke stap van ons project betrokken, dus het verrast me wel dat ze juist nu met deze uitspraken komen', zegt Takkebos.'Kijk, voor ons is de veiligheid ook de absolute prioriteit. Er mag nooit schade ontstaan', vervolgt hij. 'We hebben meerdere onderzoeken laten uitvoeren, waaruit blijkt dat de risico's op bevingen erg klein zijn. Die zijn namelijk nooit uit te sluiten.''Daarnaast zijn wij een publiek bedrijf, onze enige twee aandeelhouders zijn de gemeente Groningen en het Waterbedrijf. Wij hebben een maatschappelijke functie en gaan niet voor snel en veel geld', zegt Takkebos.Alle apparatuur die al is en wordt aangeschaft om naar aardwarmte te boren, voldoet aan alle veiligheidseisen: 'Sterker nog, die is geavanceerder dan die van de NAM', weet de directeur van WarmteStad.'We bouwen daarnaast systemen in, die heel minutieus kunnen waarnemen wat er onder het aardoppervlak gebeurt. We zien dus geen aanleiding om aanpassingen te doen, we gaan gewoon door met het project.'Naast de waarschuwing voor de veiligheidsrisico's, denkt het SodM ook dat geothermieprojecten zorgt voor onduidelijkheid over aansprakelijkheid voor schade aan bijvoorbeeld gebouwen, maar Takkebos denkt dat het zover niet zal komen.'Door de apparatuur die wij gebruiken kunnen we precies zien wat wel en niet voor schade zorgt, áls er al schade ontstaat.'Takkebos realiseert zich dat de uitspraken van het SodM op het gebied van beeldvorming slecht uitkomen: 'Het is een algemeen verhaal van het SodM, dat niet zomaar op het Groningse project kan worden toegepast. Nu moeten wij weer opboksen tegen de ontstane beeldvorming. Ook daarom ben ik niet blij met de uitspraken.'Er is naar aanleiding van het SodM-rapport nog geen contact geweest met de organisatie, zegt Takkebos: 'Maar ik denk dat dat binnenkort wel zal gebeuren. Ik verwacht overigens dat dat contact net zo goed zal zijn als het tot nu toe geweest is.'De woordvoerder van wethouder Mattias Gijsbertsen laat weten kennis te hebben genomen van het rapport van het SodM. 'De gegevens gaan we samen met WarmteStad bekijken.'