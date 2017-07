Zak met geld voor Winsumer ondernemers die willen verhuizen

(Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De gemeente Winsum stelt een miljoen euro beschikbaar om ondernemers te stimuleren naar het centrum te verhuizen. Iemand die zijn zaak naar het centrum van Winsum wil verplaatsen, kan aanspraak maken op een bedrag.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever



Compact centrum

Het is niet gelukt om een grote trekker in de vorm van een grote winkelketen te realiseren in het centrum van het dorp. Winsum zet daarom in op een ander plan. Kleinschalige ondernemers en een concentratie van de winkels rondom het Boogplein.



Op het nu nog braakliggend terrein komen woningen en een nieuw pand voor een middelgrote onderneming.



Stimulans door geld

'Verhuizen brengt kosten met zich mee. Dit geld is ervoor bedoeld om deels de onkosten te dekken van ondernemers die willen verhuizen', vertelt wethouder Harmannus Blok. Er staan nu nog panden leeg rondom het Boogplein.



Het is de bedoeling dat ook deze weer gevuld gaan worden. 'Een deel van de miljoen euro is ook bedoeld om deze panden hiervoor geschikt te maken'. De panden die ondernemers achtergelaten moet weer getransformeerd worden naar woningen. 'Ook hier is geld voor nodig', aldus Blok.



Zitten ondernemers hierop te wachten?

Uit een onlangs gehouden vergadering van de ondernemersverenging blijkt dat een aantal ondernemers zo'n verhuizen wel ziet zitten. 'We zijn heel blij met het beschikbare geld. We hebben met 50 ondernemers bij elkaar gezeten en die zijn van mening dat dit een mooi plan is', vertelt Henk Sok, voorzitter van de ondernemersvereniging Winsum.