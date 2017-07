Moeder en dochter halen tegelijk hun mbo-diploma: 'Zoiets maak je niet vaak mee'

Emma en Grietje Holwerda (Foto: Marieke Holwerda)

Moeder Grietje en dochter Emma Holwerda uit Appingedam kregen woensdag tegelijk hun mbo-diploma. 'Geweldig, het kroontje op twee jaar hard werken', zegt Grietje. 'Heel bijzonder, zoiets maak je niet vaak mee', lacht Emma.

Moeder en dochter begonnen twee jaar geleden aan een studie bij het Noorderpoort. Grietje volgde de opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent in Groningen, Emma koos voor de opleiding Secretaresse in Appingedam.



'Het zal wel een opwelling zijn'

Grietje ging met haar dochter mee naar een intake voor de opleiding en raakte zo geïnspireerd dat ze besloot zich ook aan te melden. 'Ik moest er eerst wel om lachen, dacht: Het zal wel een opwelling zijn', vertelt Emma.



De dames hadden veel steun aan elkaar tijdens de studie. 'Emma heeft me geholpen met bepaalde vakken die ik moeilijk vond. Zoals rekenen.'



'Dertig jaar niet op school gezeten'

Grietje werkte als receptioniste, maar toen ze haar baan kwijtraakte besloot ze de stap te zetten. 'Ik had dertig jaar niet op school gezeten. Eigenlijk ben ik heel erg trots op mezelf dat ik dit gedaan heb.'



Intussen heeft ze alweer een nieuwe baan gevonden. Sinds april werkt ze op faculteit Economie van de Rijksuniversiteit Groningen.



'Dit is niet wat ik mezelf later zie doen'

Emma heeft een bijbaantje als vakkenvuller in de supermarkt en gaat na de zomer verder studeren. 'Marketing en Communicatie ga ik doen. Ik heb destijds snel gekozen voor mijn opleiding, maar dat is toch niet helemaal wat ik mezelf later zie doen.'