Worden parkeerplaatsen in Stad tijdelijk terrassen?

Buig de parkeerplaatsen in Stad deze zomer om tot tijdelijke terrassen. Dat willen de coalitiepartijen D66 en VVD in de stad Groningen.

Volgens de partijen lopen de terrassen in de stad snel vol, maar parkeerplaatsen blijven onbenut. Dus willen de politici flexibele parkeerplaatsterrassen maken komende zomer.



Schaarse ruimte

D66-raadslid Tom Rustebiel denkt dat de stad op deze manier duurzaam en flexibel om kan gaan met de schaarse ruimte die er is. 'We zien dat bewoners al regie over hun straat pakken en bijvoorbeeld kiezen voor groen en speelruimte. Laten we de ondernemers diezelfde ruimte geven.'



'Stadjers moeten hun auto wel kwijt kunnen'

Volgens de VVD moet het omturnen van een parkeerplaats naar een tijdelijk terras niet ten koste gaan van de parkeerdruk. 'Stadjers moeten hun auto nog wel kwijt kunnen. Maar als de ruimte er is dan zouden meer terrassen onze stad goed doen.'



In Den Haag en Rotterdam wordt een dergelijke aanpak al toegepast.