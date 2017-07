Festival Keetpop 'is gebaseerd op vriendschap'

(Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

'Keetpop is gebaseerd op vriendschap.' Wat begon als een verjaardagsfeestje voor vrienden in Leermens, is uitgegroeid tot een muziekfestival. Vrijdagavond begint de zevende editie.

'Dat verjaardagsfeest waarmee het begon trok honderd man', vertelt Marijn Teerling, een van de organisatoren. 'Dat was een geweldige avond, het begin van dit allemaal.'



'Iedereen gaat zijn eigen weg, maar Keetpop brengt ons elk jaar weer samen. Het is meer dan een feest. Het is voor ons een beleving. En we proberen ook iets heel moois voor iemand anders neer te zetten.'



'Nooit een slecht woord'

Vorig jaar trok het festival zo'n 1100 bezoekers. 'Het dorp reageert er positief op, jong en oud. Er wordt nooit met een slecht woord over Keetpop gepraat.'



En het moet ook vooral leuk blijven voor de vriendengroep die het organiseert. 'Het wordt zo groot als wij aankunnen', vertelt Bram Menninga, een van de vrienden. 'Het is elk jaar gegroeid, we gaan ervan uit dat het nog wel een tijdje meegroeit. Maar het water moet je niet te hoog komen staan.'



Festival Hongerige Wolf

Keetpop, dat twee dagen duurt, is niet het enige festival in Groningen dat vrijdag begint. Festival Hongerige Wolf staat ook op het programma. Dat duurt tot en met zondag.