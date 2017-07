SP wil dat provincie risico's van aardwarmte in kaart brengt

De SP wil meer duidelijkheid over de mogelijke risico's van het gebruik van aardwarmte. De partij doet een beroep op de provincie om deze in kaart te brengen.

Volgens een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) worden de risico's van de winning van energie uit aardwarmte (geothermie) onderschat. 'Gebieden waar aardbevingen voorkomen, zoals Groningen, moeten dan ook worden ontzien.'De SP wil van de provincie een reactie op het rapport. 'Veiligheid staat wat de SP betreft altijd voorop. We moeten goed in kaart brengen wat de risico's zijn en ingrijpen waar dat nodig is', stelt SP-Statenlid Christiaan Serbanescu-Kele.In Groningen werkt WarmteStad momenteel aan een groot geothermieproject in het noordwesten van de stad.