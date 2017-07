Tiener mishandelt tiener

(Foto: Patrick Wind/112 Groningen)

In Groningen is donderdagavond een 17-jarige jongen mishandeld. Een 16-jarige jongen is als verdachte aangehouden.

Het incident vond rond half negen plaats in de Zilverlaan in de wijk Vinkhuizen. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn arm. De twee jongens hadden ruzie met elkaar gekregen. De aanleiding is niet bekend.