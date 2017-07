Oud-FC'ers hebben voetbalwonder nodig op Gold Cup

(Foto: Twitter.com/CuracaoFootball)

Het Gronings getinte voetbalteam van Curaçao is zo goed als zeker uitgeschakeld in de strijd om de Gold Cup. Ook de tweede wedstrijd in de poulefase werd verloren.





Penalty gestopt

Curaçao was in de tweede helft nog wel dicht bij de aansluitingstreffer, maar de penalty van Ceren werd gestopt door de keeper van El Salvador.



Voetbalwonder

Curaçao staat met nog één wedstrijd te spelen op de laatste plaats in de poule. De kans op het bereiken van de kwartfinale is klein. Curaçao moet de laatste wedstrijd winnen van Mexico en daarnaast hopen dat Jamaica wint van El Salvador.



Lees ook: Bacuna beleeft valse start met Curaçao op Gold Cup Met voormalig FC Groningen-spelers Leandro Bacuna, Jarchino Antonia en Darryl Lachman in de basis verloor Curaçao ook de tweede wedstrijd tegen El Salvador. Na 24 minuten spelen keek de ploeg al tegen een 2-0 achterstand aan. Hier bleef het ook bij.Curaçao was in de tweede helft nog wel dicht bij de aansluitingstreffer, maar de penalty van Ceren werd gestopt door de keeper van El Salvador.Curaçao staat met nog één wedstrijd te spelen op de laatste plaats in de poule. De kans op het bereiken van de kwartfinale is klein. Curaçao moet de laatste wedstrijd winnen van Mexico en daarnaast hopen dat Jamaica wint van El Salvador.