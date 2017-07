'Wethouder nam risico's op bevingen niet serieus door drang naar verduurzaming'

100% Groningen heeft kritiek op de rol van wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) rondom de besluitvorming van het aardwarmteproject van WarmteStad. 'Hij zei dat de risico's op bevingen minimaal en verwaarloosbaar waren', zegt raadslid Marjet Woldhuis.

'Ik neem het de wethouder wel kwalijk. Hij heeft ons destijds op een spoor gezet dat wij niet zo moesten zeuren en dat het een prachtig project was, in het kader van duurzaamheid. De risico's op bevingen heeft hij niet serieus genomen door zijn drang naar verduurzaming.'Woldhuis' partij was als enige tegen het optuigen van het aardwarmteproject, vooral om de financiële risico's.Donderdag zei het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat de risico's van energiewinning uit aardwarmte worden onderschat. Gebieden waar aardbevingen voorkomen zouden daarom ontzien moeten worden.De SP riep vrijdag de provincie op de mogelijke risico´s van aardwarmteprojecten in kaart te brengen.De aanleg van het aardwarmteproject in Stad is eerder deze maand begonnen . Op het Zerniketerrein wordt een ondergrondse, geothermische bron aangeboord. Daarin zit heet water wat naar boven wordt gepompt om duizenden huishoudens in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren te verwarmen.