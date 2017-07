Vakantieleed: caravan brandt uit op camping

Aan de vakantie van twee gasten op camping De Roodehaan in Warfhuizen is een abrupt einde gekomen. Twee vrouwen uit Haren moesten vrijdagochtend lijdzaam toezien hoe hun caravan uitbrandde.

De vakantievierders zaten rond half negen voor hun caravan te ontbijten toen er rook uit hun mobiele onderkomen kwam. De brandweer kwam ter plaatse maar kon de caravan, een model uit de jaren zestig, niet meer redden. Een gasfles die nog in de caravan stond, kon wel op tijd worden verwijderd. Deze werd ter verkoeling in het Reitdiep gedompeld.De schade bleef niet beperkt tot de caravan. Ook de geparkeerde auto van de campinggasten liep enige schade op en een voortent van een naastgelegen caravan heeft brandgaten.Uit voorzorg werden campinggasten in de directe omgeving tijdelijk geëvacueerd.Bij campingbeheerder Teus van Ruiswijk zit de schrik er goed in. 'Mijn grootste angst was dat de gasten nog in de caravan zaten. Gelukkig was dat niet het geval. Een pak van mijn hart.'Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. 'Dat is mogelijk nooit meer met zekerheid te achterhalen, maar het zou kortsluiting kunnen zijn', zegt Van Ruiswijk.