Lopend Vuur: Ik ga kijken naar het EK voetbal voor vrouwen

Voor het eerst in de historie is Nederland gastheer van het EK voetbal voor vrouwen. Komend weekend beginnen de wedstrijden.

Breda, Tilburg, Rotterdam, Utrecht, Doetinchem, Deventer en Enschede zijn de speelsteden.Met zestien deelnemende landen is het het grootste Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen ooit. Zondag is de openingswedstrijd: Nederland - Noorwegen.De andere tegenstanders in de poule van Nederland zijn Denemarken en België.De Oranje Leeuwinnen zijn misschien niet de topfavoriet, maar zijn zeker niet kansloos.Kanshebbers voor de titel zijn onder andere Duitsland, Frankrijk en Engeland.