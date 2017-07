Laatste dag voor de asielzoekersschool: 'Ik vind het verschrikkelijk'

Ze maken er met elkaar nog één feestelijke dag van, maar na vrijdag sluit de school voor asielzoekerskinderen in Onnen definitief de deuren. Donderdag waren de laatste lessen en vloeiden de tranen volop.

'Bijna iedereen moest huilen, maar ik niet', vertelt leerling Hannibal (12) uit Eritrea trots. Niettemin laat het afscheid ook hem niet onberoerd. 'Raar', noemt Hannibal het.'Het was een echte huildag gisteren', zegt juf Gonnie Bijl. 'Een van de jongens begon te huilen en al snel deed bijna iedereen mee. Inclusief de juffen.'Zo goed en zo kwaad als het gaat proberen ze er met zijn allen toch een feestje van te maken op de laatste dag. Er is een springkussen en 'een vrolijke lunch'. 'We zijn niet blij, maar we moeten het wel vrolijk noemen. We proberen er toch een fijn afscheid van te maken', zegt de juf.Hannibals vriendje Resa (12) uit Afghanistan baalt. 'Jammer dat de school dicht gaat. We komen hier misschien nooit meer terug. Ik heb hier mooi gespeeld, Nederlands schrijven en lezen geleerd van de juffen.''Het is al een tijd bekend dat het azc in het dorp dichtgaat en daarmee onze school', zegt de juf. 'Maar nu komt het heel erg dichtbij. Dit is onze laatste morgen met elkaar. Ik vind het verschrikkelijk. We hebben gisteren aan het eind van de dag allemaal de armen om elkaar heen geslagen. Een groepsknuffel. En we moesten allemaal huilen.'Reza verhuist naar het azc in Assen en gaat daar naar school, Hannibal krijgt na de zomer les in Hoogezand. Juf Gonnie: 'We hebben afgesproken om allemaal contact met elkaar te houden via Facebook.' Azc Onnen gaat volgend jaar dicht (2016)