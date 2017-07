Taakstraffen na vechtpartij voor ziekenhuis

(Foto: SXC Stock Exchange/Konrad Baranski)

Twee Groningse mannen (21 en 22) zijn veroordeeld voor taakstraffen van 120 en 60 uur wegens een vechtpartij voor het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Een derde verdachte van 21 jaar ging vrijuit. Hij heeft wel geslagen, maar krijgt geen straf omdat het slachtoffer hem eerst aanviel.



Ruzie uit 2015

De vechtpartij vond plaats in de nacht van 23 augustus 2015. Het slachtoffer zat samen met twee vrouwen voor het UMCG op een muurtje. Plots hoorden ze een knal en zagen ze een blikje bier hun kant op komen, waarna de ruzie begon.



Negen schoppen

Het slachtoffer viel zelf eerst de 21-jarige jongen aan. Die viel van zijn fiets. Zijn 22-jarige vriend probeerde hem te helpen en schopte negen keer op het slachtoffer in. Volgens de rechter is de jongen hiermee over de grens gegaan bij het verdedigen van zijn vriend. De andere 21-jarige kreeg ook ruzie met het slachtoffer en deelde klappen uit .



Politiebeelden

Het incident kwam pas begin van 2016 aan het licht na een anonieme melding. De politie zette beelden van de vechtpartij op social media en kwam zo op het spoor van de daders.



De rechter hield bij het bepalen van de straf rekening met het feit dat de zaak pas na twee jaar voor de rechter kwam.