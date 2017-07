Verdachte aangehouden voor 'bijl'-incident

(Foto: De Vries Media)

De politie heeft een man aangehouden in verband met het 'bijl'-incident. Het gaat om een 47-jarige Stadjer. Het incident vond afgelopen woensdag plaats in de Hortensialaan in Stad.





Tweede verdachte

Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte die bij de mishandeling was betrokken. De politie weet wie het is en verwacht deze man binnenkort ook te kunnen aanhouden.



Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis.



Lees ook: Man aangevallen met onbekend voorwerp (update) Aanvankelijk meldde de politie dat de verdachte het slachtoffer met een bijl zou hebben aangevallen. Later bleek het om een nog onbekend ander voorwerp te gaan.Er wordt nog gezocht naar een tweede verdachte die bij de mishandeling was betrokken. De politie weet wie het is en verwacht deze man binnenkort ook te kunnen aanhouden.Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis.