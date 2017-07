Wordt de Voorwaarts Voorwaarts de 'Foarút Foarút'?

De Voorwaarts Voorwaarts komt in Friese handen. Een rederij in Harlingen neemt het schip over van Stichting tot Behoud van de Tweemastkoftjalk Voorwaarts Voorwaarts.

'We vinden het heel jammer dat we deze beslissing moesten nemen', zegt Jeanette Blijdorp van de stichting. Maar het kan niet anders. 'Bedrijven die ons een warm hart toedragen zien door de slechte economische omstandigheden in de scheepvaart af van sponsoring. En ook de subsidies lopen gestaag verder terug.'De Voorwaarts Voorwaarts werd vaak als vlaggenschip voor de gemeente en de provincie Groningen ingezet, maar is al maanden uit de vaart. Geld voor een opknapbeurt is er niet, maar de Friese reder gaat het schip nu alsnog renoveren. Daarna is het bedoeling dat het weer gaat varen.Dat gebeurt dan onder Friese vlag. 'Het gaat erom dat het schip behouden blijft voor de toekomst. We moeten het een nieuw leven geven. Er komt in september nog een afscheidsmoment, voor hij definitief naar Friesland gaat.'