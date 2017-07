Wethouder belooft dat er geen trillingen komen door aardwarmte in Stad

Wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks) van Groningen belooft dat er geen trillingen ontstaan door het aardwarmteproject van WarmteStad. 'Wij gaan absoluut niet meewerken aan projecten die trillingen in de ondergrond veroorzaken. Wij zien geen nieuwe veiligheidsinformatie.'

De wethouder reageert daarmee op de uitspraak die is gedaan door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Volgens die toezichthouder is het verstandig om winning van energie door aardwarmte niet toe te passen in een bevingsgebied. 'Er staat niet zoveel nieuws in het rapport. We zijn op het goede pad.'Het rapport waarin het SodM die uitspraak doet heeft voor Gijsbertsen geen nieuwe informatie. 'Wat in het rapport staat is bij ons bekend.' De gemeente is volgens de wethouder al jarenlang bezig om het risico van trillingen uit te sluiten. 'Het is buitengewoon wat we in de stad hebben gedaan qua bodemonderzoek. Ook hebben we een extra installatie die de boringen stil legt zodra er trillingen zouden zijn.'Als de kans op trillingen zich voordoet, dan wordt dat in een vroegtijdig stadium ontdekt. 'Wij zien dan alle hele kleine reacties al. We willen echt geen enkel risico nemen op dit punt.'De aanleg van het aardwarmteproject in Stad is eerder deze maand begonnen . Op het Zerniketerrein wordt een ondergrondse, geothermische bron aangeboord. Daarin zit heet water dat naar boven wordt gepompt om duizenden huishoudens in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren te verwarmen.