Geen tranen bij sluiting de Tamarisk: 'We waren één groot gezin'

De deur van basisschool de Tamarisk aan de Coendersweg in Stad is vrijdag definitief op slot gegaan. Met slechts 31 leerlingen werd het er wel heel erg stil.

Ondanks de laatste dag in het pand zijn er weinig treurige gezichten. 'Vandaag nemen we feestelijk afscheid van het gebouw', zegt locatieleider Mirjam de Bos. 'We houden niet van afscheid nemen, daarom zeggen we ook: tot ziens!'Het beoogde nieuwe onderkomen, een multifunctioneel gebouw in De Weijert, laat lang op zich wachten . Volgens de laatste berichten wordt er pas in september een ontwerp gepresenteerd. De school zou dan in 2019 open gaan. Daarom zwermen bijna alle leerlingen straks uit over de twee andere locaties van de Tamarisk, aan de Canadalaan in Corpus den Hoorn en de Van Ketwich Verschuurlaan in De Wijert.'Heel vervelend dat het zo moet lopen', vindt De Bos. 'We zouden naar een nieuw gebouw verhuizen, maar dat heeft om verschillende redenen vertraging opgelopen.'Het kleine aantal leerlingen aan de Coendersweg zorgde volgens De Bos voor een speciale sfeer. 'We waren de laatste jaren één groot gezin. Eigenlijk hebben we de kinderen privéonderwijs kunnen geven en ze optimaal begeleid. We hebben er dus uitgehaald wat we konden.'Voor de achtjarige Steven Hooiveld is het wél een droevige dag. Hij gaat straks naar een andere school dan zijn klasgenootjes, anders moet hij te ver reizen.'Dat vind ik heel erg jammer, want ik heb hier leuke vrienden. Die moet ik straks missen.'