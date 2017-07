Behandeling voor het stelen van overhemd voor bruiloft en een blik bier

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 23-jarige man uit Groningen moet zich laten behandelen in een kliniek voor veelplegers. Omdat hij niet genoeg geld bij zich had, stal hij voor een bruiloft een overhemd. Ook nam hij later een blik bier mee bij de Jumbo.





Eerdere veroordeling

De officier eiste een opname in een kliniek omdat de man telkens de fout in gaat. Zo moet hij ook nog een celstraf van twee maanden uitzitten van een eerdere veroordeling.



De diefstal van het overhemd gaf de man toe, maar het blikje bier was hij volgens hem vergeten af te rekenen.