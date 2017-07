Kliniekopname voor illegale pinpasdief

Een 43-jarige man uit Algerije moet zich laten opnemen in een kliniek voor veelplegers omdat hij pinpassen heeft gestolen. Het ging om pinpassen waarmee contactloos betaald kan worden, waardoor de man makkelijk geld van rekeningen kon halen.

De Algerijn zit vast in Ter Apel. Hij kreeg geen verblijfsvergunning en is hier illegaal.Hij stal de pinpassen om zijn medicijnen te betalen. Zelf gaf hij aan dat het op straat misgaat met hem, maar in de gevangenis gaat het naar eigen zeggen goed met hem.De man wil na het uitzitten van zijn straf weer terug naar Algerije.