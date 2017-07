Uitzetting dreigt na 16 jaar voor papa Alpha

Hij verblijft ruim 16 jaar in Nederland, is 11 jaar getrouwd met de Stadskanaalse Lenny Klein en ze hebben samen twee kinderen. Alpha Bangoura, begin deze eeuw uit Guinee naar Nederland gevlucht, dreigt te worden uitgezet.

Het is niet de eerste keer dat de situatie voor Alpha Bangoura precair is. In 2013 sprongen vrienden en bekenden van Alpha en Lenny al in de bres voor de vluchteling. Doordat er toen actie werd gevoerd, mocht Bangoura langer bij zijn gezin blijven.'Er werd toen een nieuwe procedure gestart, maar die procedure is nu voorbij', schetst zijn vrouw Lenny Bangoura de situatie.Ondertussen doet Lenny Bangoura er alles aan om haar man in Stadskanaal te houden, zodat hij betrokken kan worden bij de opvoeding van hun twee kinderen Amber (8 jaar) en Charlotte (5 jaar).'We hebben ondertussen steun ontvangen van onze burgemeester Baukje Galama', legt Lenny Bangoura uit. 'Zij gaat een brief sturen naar staatssecretaris Klaas Dijkhoff.Ook René Paas, de Commissaris van de Koning, heeft toegezegd ons te willen helpen. Er gaan nu twee brieven de deur uit, hopelijk helpt dat.'Want als het IND en Dijkhoff niet bewegen, is alle hoop vervlogen voor het gezin Bangoura. 'Dat is onze laatste hoop', verzucht Lenny.Komende woensdag wordt er dan ook geprotesteerd op het plein voor het gemeentehuis in Stadskanaal. Vanaf één uur 's middags wordt er aandacht gevraagd voor de situatie van het gezin. 'En om vier uur komt de burgemeester ook even kijken. We zijn erg blij met haar steun.'