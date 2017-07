Noord Vandaag: 'Het zijn BBC-achtige beelden'

Het is een sensatie in vogelland. Een steppekiekendiefpaar dat in Groningen succesvol heeft gebroed. In het grootste geheim.

Kiekendiefkenner Ben Koks is dan ook enthousiast. 'Tot nu toe was er maar één broedgeval bekend in Europa, namelijk in Finland. Het is dus echt heel bijzonder', vertelt hij in Noord Vandaag.Een vrijwilliger van de Werkgroep Grauwe Kiekendief ontdekte het nest. Maar het moest strikt geheim blijven, vertelt Koks. 'Was dit bekend geworden, dan was het gebied overspoeld met mensen.'Alle betrokkenen hadden dus strikte geheimhoudingsplicht. 'Wie dat schond, kreeg met mij te maken', lacht Koks.Eén van de mensen die op de hoogte was, was Ruben Smit. De filmmaker van onder meer de 'Nieuwe Wildernis' volgde de steppekiekendieven van dichtbij. Het leverde mooie plaatjes op. 'BBC-achtige beelden', noemt Koks het.