N34 gaat dit weekend gedeeltelijk dicht

(Foto: martenjn / Flickr Creative Commons)

De N34 tussen Gieten en de aansluiting op de A28 bij De Punt is dit weekend deels dicht. Op de provinciale weg worden werkzaamheden uitgevoerd.

Die zouden eigenlijk afgelopen weekend al plaatsvinden, maar vanwege het Festival der Aa in Schipborg werd dat een week uitgesteld.



Zuidlaren

Zaterdag tussen 7.30 tot 20 uur is de weg vanaf Gieten tot aan Zuidlaren dicht. Zondag is op dezelfde tijd de weg vanaf Zuidlaren tot aan De Punt/A28 afgesloten.



Op die dagen wordt de belijning op de weg ververst. Er wordt een omleidingsroute ingesteld voor het verkeer.