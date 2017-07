Winsum gaat imago afvalverwerking aanpakken

Winsum wil inwoners beter informeren over de afvalverwerking. Uit een onlangs gehouden enquête van RTV Noord en de NOS is gebleken dat Winsumers de afvalverwerking als niet goed ervaren.

Inwoners hebben het gevoel dat ze te veel betalen en willen het afval beter kunnen scheiden. Ze geven de afvalverwerking een 5,9 als rapportcijfer.'Over een rapportcijfer van 5,9 treurde ik trouwens op school niet lang. Voldoende immers. Maar als verantwoordelijk wethouder ben ik niet tevreden met dit cijfer. Ik ben namelijk trots op hoe we het als gemeente Winsum doen', schrijft wethouder Harmannus Blok in zijn weblog Met zijn weblog wil de wethouder inwoners beter informeren over de scheiding van afval. Want door de nascheiding van de gemeente zijn inwoners goedkoper uit dan in andere gemeenten. 'Zeventig procent van het afval wordt zo gescheiden dat het weer kan dienen als grondstof.'Binnenkort krijgt elk huishouden in de gemeente Winsum een gratis keukenemmertje van gerecycled plastic aangeboden. Dat moet bijdragen aan betere voorlichting en nog betere scheiding van groente- en fruitafval uit het restafval.