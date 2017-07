Gemeente is klaar met afvaldumpers en deelt boetes uit

De gemeente Hoogezand Sappemeer is er helemaal klaar mee, het illegaal storten van afval in de gemeente. Waarschuwingen blijken niet te helpen; daarom wordt voortaan bij iedere geconstateerde overtreding direct een boete uitgedeeld: 370 euro.

'Het is een grote ergernis voor onze inwoners en de gemeente', concludeerde wethouder Oetra Gopal. 'We hebben ontzettend veel opgeruimd en schoongemaakt. Ambtenaren hebben mensen aangesproken. Nu gaan we over op boetes.'De hoogte van de boete, 370 euro, is volgens Gopal 'kostendekkend'. 'We zetten veel personeel en materieel in. Die inzet willen we vergoed zien.'Het afval wordt op verschillende plekken gedumpt. 'We zien grofvuil liggen, huisvuil, maar ook groenafval op bijvoorbeeld parkeerplaatsen.'Waarom mensen hun afval niet gewoon netjes wegbrengen, blijft gissen voor Gopal. 'Het schijnt dat kosten wel een van de belangrijkste redenen is. En afval trekt ook afval aan. Als er eenmaal iets ligt...'Toch mogen dat nooit redenen zijn om het afval te dumpen, vindt de wethouder. 'Als je de afvalstoffenheffing of de vuilstort niet kunt betalen, kan je contact opnemen met het sociaal team van de gemeente. Zij helpen je dan verder.'