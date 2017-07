Jochem Hoekstra per direct terug naar NWVG

Wielrenner Jochem Hoekstra uit Haren keert per direct terug bij de Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG). Hoekstra kan het niet meer opbrengen om honderd procent voor het wielrennen te gaan.

De afgelopen jaren reed de 24-jarige Hoekstra op continentaal niveau bij Cycling Team Jo Piels. Vorig jaar kreeg Hoekstra in het tweede deel van het seizoen de kans om zich bij de profploeg Giant-Alpecin te bewijzen.Daarmee leek de wens van Hoekstra om prof te worden in vervulling te gaan. Hij leverde goede prestaties gedurende de stageperiode, maar dat leidde niet tot een contract.Hoekstra kreeg motivatieproblemen en reed dit seizoen pas twee koersen, waaronder de Ronde van Groningen medio maart.Door nu terug te gaan naar zijn oude vereniging de NWVG hoopt Hoekstra het plezier in het fietsen terug te vinden.Wanneer de renner, die twee jaar geleden de klassiekers de Omloop der Kempen en de Ronde van Limburg won, weer terugkomt in koers, is nog niet bekend. Hoekstra wil eerst weer een periode serieus getraind hebben.