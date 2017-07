PVV: 'Kans op deelname verkiezingen Westerwolde groter dan vijftig procent'

De Groninger PVV-voorman Ton van Kesteren is gematigd optimistisch over de kansen voor een PVV-afdeling in Westerwolde.

Van Kesteren, Eerste Kamerlid en Groninger fractievoorzitter in Provinciale Staten, durft nog niet met zekerheid te zeggen of de PVV in Westerwolde daadwerkelijk meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.'Als ik dat in percentages moet uitdrukken is dat wel boven de 50 procent', schetst Van Kesteren de kansen. 'We zijn druk bezig met de gesprekken, het lijkt positief. Maar je weet het pas zeker als we de lijst voor deelname in Westerwolde op 1 oktober inleveren.'Over de kansen van zijn partij bij de verkiezingen was Van Kesteren eerder dit jaar vol vertrouwen. 'Als je de stemverdeling bij de laatste Kamerverkiezingen bekijkt, reken ik op drie of vier zetels. Stiekem misschien nog wel meer, maar je moet altijd nuchter blijven. Ook als we daar maar één of twee zetels halen ben ik al tevreden. Het gaat er om dat een grote zwijgende groep een stem krijgt'.Van Kesteren durft niet te zeggen of de PVV ook in de gemeenten Veendam, Pekela, Oldambt en Delfzijl meedoet, zoals PVV-leider Geert Wilders in maart via Twitter verkondigde 'Zijn boodschap is natuurlijk wel met ons in overleg gegaan. Maar we zijn bezig met het werven van goede kandidaten. Dat kost tijd, want ik wil wel zeker weten of deze kandidaten zich ook betrokken voelen bij de onderwerpen die in Groningen spelen.'