Wijnne Barends verdubbelt capaciteit in de Eemshaven

De vestiging van op- en overslagbedrijf Wijnne Barends Logistics in de Eemshaven wordt twee keer zo groot.

Het bedrijf heeft 2 terreinen van in totaal 4,7 hectare gekocht. De grond grenst aan de bestaande terminal van Wijnne Barends in de Beatrixhaven.Het op- en overslagbedrijf, met het hoofdkantoor in Delfzijl, wil de extra ruimte vooral gebruiken om de klanten die windparken op zee bouwen beter te kunnen bedienen.Wijnne Barends exploiteert vier locaties in de Eemshaven en Delfzijl. Het bedrijf is onderdeel van de Spliethoff Group in Amsterdam, die wereldwijd actief is in transport over zee.