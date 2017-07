42,7 procent van de studenten gebruikt partydrugs

(Foto: DEA)

Twee op de vijf Groningse studenten heeft weleens partydrugs als xtc, cocaïne of hallucinogenen gebruikt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Groningse bureau Intraval onder 253 studenten.

Vooral xtc is populair. Dat wordt gebruikt door meer dan een derde van de studenten. Ook het medicijn Ritalin wordt door een vijfde van de Groningse studenten als partydrug geslikt.



Eerste onderzoek onder studenten

De uitkomsten wijken sterk af van eerder onderzoek onder Nederlandse jongeren tussen 15 en 35. Daaruit bleek dat dertien procent weleens partydrugs had gebruikt. Er was niet eerder onderzoek gedaan onder studenten.



Op festivals, thuis of in de kroeg

De gebruikers hebben voor elke gelegenheid een andere drug. Zo worden xtc, ghb en andere designerdrugs vooral gebruikt op festivals, hallucinogenen zoals paddo's juist thuis, en vaak alleen. Cocaïne komt vooral voor in het uitgaansleven.



Geen invloed op studie

Het druggebruik heeft geen invloed op de studieduur. Ook zijn gebruikers net zo gemotiveerd en net zo vaak aanwezig op de college's als niet-gebruikers. Wel denkt zo'n tien procent van de ondervraagden dat het drugsgebruik de studieresultaten negatief beïnvloedt.