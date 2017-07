Oostersluisbrug is tot eind augustus afgesloten

De Oostersluisbrug in Groningen is vanaf vrijdagavond 20 uur anderhalve maand lang afgesloten. De brug aan het einde van het Damsterdiep werd meerdere malen aangevaren.

Het brugdek wordt losgesneden en zaterdag weggetakeld. In het weekend van 26 en 27 augustus wordt de gerepareerde brug teruggeplaatst.Het verkeer kan de noordelijke brug enkele tientallen meters verderop gebruiken. Ook komt er een extra alternatieve route. Die route leidt fietsers over de Gerrit Krolbrug. Automobilisten kunnen omrijden via de Sontbrug.In de gehele 'wegtakelweekenden' kunnen er geen schepen langs. Dit is de vaarroute tussen Lemmer en Delfzijl.